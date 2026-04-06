Житель Северодвинска покончил с собой на рыбалке

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека).

Установлено, что в ночь с 3 на 4 мая 2026 года обвиняемый, находясь в рыбацкой избе возле реки Ена в Каргопольском районе, пренебрег правилами хранения гладкоствольного оружия и патронов к нему, оставил в доступном месте свое охотничье ружье, которым воспользовался его 24-летний коллега, также проживающий в г. Северодвинске, для самоубийства путем выстрела в голову.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до 6 месяцев ареста.