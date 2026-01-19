Вверх
Житель Северодвинска неудачно попробовал себя в торговле оружием

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, незаконный сбыт огнестрельного оружия). 

По версии следствия обвиняемый с 01.03.2020 по 30.04.2020 через сеть «Интернет» за 20 тыс. рублей приобрел у неустановленного лица охолощенный пистолет Р-411, самодельно переделанного под производство отдельных выстрелов патронами, признанным в ходе расследования огнестрельным оружием, который хранил в своей квартире, а также носил и хранил его при себе на территории г. Северодвинска до марта 2022 г., а затем перевез и 03.03.2022 в автомобиле  возле д. 8 по пр. Обводный канал в г.Архангельске сбыл данный пистолет жителю областного центра за денежное вознаграждение в размере  15 тыс. рублей. 

Вину обвиняемый не признал, ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

19 январь 08:42 | : Происшествия

