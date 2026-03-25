Вельский скандал: прокуратура отстояла права осужденных женщин

Онежской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях при проверке исправительной колонии № 14, расположенной в г. Вельске Архангельской области установлено, что в нарушение норм трудового законодательства к привлекаемым к труду осужденным женщинам не применяется сокращенная продолжительность рабочей недели.

В частности, женщины привлекались к труду при продолжительности рабочей недели в 40 часов, вместо 36 предусмотренных, при этом какой-либо компенсации за работу сверх установленного времени им не выплачивалось.

В этой связи в защиту прав осужденных прокуратура обратилась в суд.

Решением суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда, исковые требования прокурора удовлетворены, на исправительную колонию возложена обязанность установить осужденным женщинам продолжительность рабочей недели, не превышающей 36 часов.

Исполнение судебного решение находится на контроле специализированного прокурора.