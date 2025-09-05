В северодвинской "Лесной сказке" наплевали на проблемы инвалидов

Проведенной прокуратурой г. Северодвинска проверкой установлено, что здание МБДОУ № 8 «Лесная сказка», которое в том числе посещают дети с ограниченными возможностями, не оснащено вывеской с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а вход в него при наличии перепада высот не оборудован пандусом.

По иску прокурора г. Северодвинска решением суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены.

На дошкольное образовательное учреждение возложена обязанность в течении года с момента вступления в законную силу решения суда организовать установку соответствующих информационных табличек и обеспечить беспрепятственный доступ в здание для маломобильных групп населения в соответствии с нормативными требованиями.

Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.