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Наркоман разошелся в поселке Кулой

В ночь на 28 мая 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении диспетчерской службы такси в поселке Кулой, напал на диспетчера. Угрожая ножом и применяя физическое насилие,  он потребовал передать ему денежные средства. Не обнаружив денег в кассе  и получив отказ в переводе средств с банковского счета, злоумышленник открыто похитил с шеи потерпевшей золотые украшения на сумму 22 900 рублей.

Скрывшись с места преступления, подсудимый направился в Вологду, где через сеть Интернет незаконно приобрел наркотическое средство синтетического происхождения (мефедрон). Наркотик массой 0,95 грамма изъят у подсудимого сотрудниками полиции при его задержании в Вельске.

Ранее подсудимый в январе 2025 года, находясь в одной из квартир жилого дома на ул. Ленина поселке  Кулой Вельского округа в ходе распития спиртных напитков и последующей ссоры с хозяином квартиры, нанес потерпевшему удары деревянным табуретом по голове, причинив легкий вред здоровью.

Вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал частично.

В ходе предварительного расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, суд назначил виновному по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии  строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.  

05 июнь 10:44 | : Происшествия

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