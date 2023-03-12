В поселке Кулой 16-летний пацан обокрал родного дедушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 16-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

По версии следствия, в конце декабря 2022 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в гостях у дедушки в поселке Кулой Вельского района, взял без его разрешения банковскую карту, имеющую функцию бесконтактной оплаты товара. За несколько дней он оплатил покупки указанной картой и, зная пин-код, обналичил денежные средства, причинив пенсионеру значительный материальный ущерб на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину, его мама возместила причиненный родственнику ущерб. Также он пояснил следователю, что денежные средства потратил наличные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.