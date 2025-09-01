Вверх
В поселке Кулой рабочий пытался убить своего начальника

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 12 июня 2025 года вечером у помещения сторожки на производственной территории в поселке Кулой обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес не менее пяти ударов ножом в область головы, шеи и конечностей начальнику участка. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Обвиняемый пояснил следователю, что ударил начальника ножом, так как тот его собрался уволить из-за появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

