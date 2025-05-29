Разбойник из Поморья прятался от полиции в хостеле Вологды

Ночью 28 мая в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о разбойном нападении в поселке Кулой. Неизвестный ворвался в помещение фирмы, оказывающей услуги такси, и, угрожая ножом, сорвал с шеи женщины-диспетчера золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшая смогла описать стражам порядка внешность нападавшего. Ориентировка на злоумышленника была направлена всем наружным службам полиции.

В ходе работы полицейскими был установлен подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 32-летний житель одной из местных деревень. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и мошенничество.

В течение суток злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Вельскому району в одном их хостелов Вологды.

По имеющейся информации, находясь в гостях и распивая спиртное, подозреваемый попросил приятеля довести его до диспетчерской такси. Мужчина зашел в помещение, достал прихваченный из дома друга нож и похитил у диспетчера ювелирные украшения. Затем злоумышленник вернулся в машину и отправился в Вологду. Там он и был задержан вельскими полицейскими.

В ходе обыска машины, стражи порядка обнаружили крестик, похищенный у потерпевшей, и нож. Цепочку злоумышленник успел сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.