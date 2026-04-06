Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель глубинки Поморья пал жертвой электричества

27 мая 2026 года на территории частного дома в поселке Пуксоозеро от поражения электрическим током погиб 40-летний мужчина.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. Проверяется информация о том, что погибший  производил работы по самовольному подключению дома к электросетям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что самовольное подключение к электрическим сетям - смертельно опасная практика, которая может привести к тяжёлым электротравмам и гибели человека. При этом такие действия нарушают правила безопасности и влекут юридическую ответственность.

28 май 09:22 | : Происшествия

Главные новости


На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю
Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (316)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20