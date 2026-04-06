Житель глубинки Поморья пал жертвой электричества

27 мая 2026 года на территории частного дома в поселке Пуксоозеро от поражения электрическим током погиб 40-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. Проверяется информация о том, что погибший производил работы по самовольному подключению дома к электросетям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что самовольное подключение к электрическим сетям - смертельно опасная практика, которая может привести к тяжёлым электротравмам и гибели человека. При этом такие действия нарушают правила безопасности и влекут юридическую ответственность.