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В Архангельске от удара током погиб водитель спецмашины

Сегодня днем при производстве разгрузочных работ на Окружном шоссе в городе Архангельске от поражения электрическим током погиб  46-летний житель областного центра. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, индивидуальный предприниматель оказывал услуги по перевозке груза и стрелой манипулятора задел линию электропередач.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти, соблюдение правил техники безопасности при производстве работ  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

14 декабрь 07:32 | : Происшествия

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