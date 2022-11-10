В Архангельске от удара током погиб водитель спецмашины

Сегодня днем при производстве разгрузочных работ на Окружном шоссе в городе Архангельске от поражения электрическим током погиб 46-летний житель областного центра. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной информации, индивидуальный предприниматель оказывал услуги по перевозке груза и стрелой манипулятора задел линию электропередач.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти, соблюдение правил техники безопасности при производстве работ и по результатам проверки принять процессуальное решение.