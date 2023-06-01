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Житель Поморья погиб от удара током при фатальных обстоятельствах

20 июля 2023 года вечером на территории частного дома в деревне Захарово при проведении электромонтажных работ от поражения электрическим током погиб 42-летний мужчина.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

 По предварительной версии, мужчину ударило током, когда он стоял босиком на металлической лестнице и проводил отдельную электрическую линию, находившуюся под напряжением, от источника снаружи дома. 

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

 

21 июль 10:18 | : Происшествия

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