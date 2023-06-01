Житель Поморья погиб от удара током при фатальных обстоятельствах

20 июля 2023 года вечером на территории частного дома в деревне Захарово при проведении электромонтажных работ от поражения электрическим током погиб 42-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, мужчину ударило током, когда он стоял босиком на металлической лестнице и проводил отдельную электрическую линию, находившуюся под напряжением, от источника снаружи дома.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.