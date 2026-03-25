Жулик из Москвы начал отбывать срок за обман Котласской городской больницы

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 23.03.2026 в отношении 42-летнего жителя г. Москвы – индивидуального предпринимателя, который признан виновным по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере).

Установлено, что в мае 2024 года осужденный заключил с ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки» контракт на поставку медицинских изделий – костных ортопедических винтов. Достоверно зная об отсутствии у него необходимого количества оригинальной продукции, он решил под видом сертифицированных изделий сбыть фальсификат. Предприниматель изготовил этикетки с ложной информацией о производителе, наклеил их на упаковки с изделиями и направил в больницу. Общая стоимость фальсифицированной продукции составила более 380 тысяч рублей.

Сотрудники медицинского учреждения своевременно обнаружили несоответствие поставленных изделий условиям контракта, в связи с чем опасный груз не был допущен в медицинский оборот.

Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 млн рублей.

Апелляционные жалобы предпринимателя и его защитника с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.