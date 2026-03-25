Вельский суд рассмотрит дело о покушении на жизнь женщины

Вельский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал              37-летнего жителя г. Вельска виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 25 июня 2025 г. подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов г. Вельска, решил выяснить отношения с местной жительницей, которая сделала ему замечание по поводу его поведения. Проигнорировав требования женщины покинуть подъезд жилого дома, злоумышленник через непродолжительный период времени незаконно проник в ее квартиру через незапертую дверь.

Находясь в квартире, подсудимый вооружившись двумя кухонными ножами, высказал угрозу убийством и попытался нанести потерпевшей удары ножами в голову. 

Женщине удалось увернуться, оттолкнуть нападавшего и выбежать на улицу. Преступный умысел не был доведен до конца, так как потерпевшая смогла убежать от нападавшего и укрыться в помещении ближайшего магазина, откуда вызвала сотрудников полиции.

В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений осужденный не признал.

Приговором суда с учетом позиции стороны государственного обвинения осужденному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.


25 май 10:04 | : Происшествия

