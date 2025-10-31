Молодой новодвинский наркоша получил условный срок за употребление

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее несудимого 18-летнего жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что осужденный, получив от неустановленного сбытчика координаты с местом сокрытия наркотического средства, решил употребить его.

Реализуя умысел на незаконное приобретение и хранение наркотического средства с целью дальнейшего употребления, он проследовал по указанным координатам, где отыскал тайник, в котором обнаружил сверток с находящимся в нем веществом.

После этого подсудимый, находясь в подъезде одного из домов, употребил отысканный наркотик, однако был задержан сотрудником полиции, прибывшим по вызову местного жителя в связи с нахождением в подъезде его дома лица, возможно находившегося в состоянии опьянения.

В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом деянии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.