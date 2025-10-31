Вверх
Молодой новодвинский наркоша получил условный срок за употребление

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее несудимого 18-летнего жителя по            ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). 

         Установлено, что осужденный, получив от неустановленного сбытчика координаты с местом сокрытия наркотического средства, решил употребить его. 

Реализуя умысел на незаконное приобретение и хранение наркотического средства с целью дальнейшего употребления, он проследовал по указанным координатам, где отыскал тайник, в котором обнаружил сверток с находящимся в нем веществом. 

После этого подсудимый, находясь в подъезде одного из домов, употребил отысканный наркотик, однако был задержан сотрудником полиции, прибывшим по вызову местного жителя в связи с нахождением в подъезде его дома лица, возможно находившегося в состоянии опьянения. 

В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

18 декабрь 09:17 | : Происшествия

Декабристы: идеалисты или путчисты?
Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья

