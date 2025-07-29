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В Вельском районе пожилой хулиган пытался убить женщину штыковой лопатой

Вельский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал              69-летнего жителя пос. Шунема Вельского района виновным по ч. 3 ст. 30,                 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 21 апреля текущего года в дневное время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений напал на потерпевшую у крыльца магазина в пос. Шунема и стал душить ее, однако его преступные действия были пресечены случайными прохожими и женщина попыталась убежать с места происшествия.

Подсудимый, догнав женщину во дворе рядом стоящего жилого дома, вновь стал душить ее, нанес несколько ударов руками по телу, а затем вооружившись подобранной на месте преступления штыковой лопатой ударил ее по голове, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, после чего с места преступления скрылся. 

Смерть потерпевшей не наступила только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.

Приговором суда, с учетом мнения стороны государственного обвинения, осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

29 июль 08:51 | : Происшествия

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