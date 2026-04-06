Юный мотоциклист расстался с жизнью на дорогах Плесецкого округа

24 мая около 01:20 в полицию Плесецкого округа поступила информация о столкновении двух транспортных средств на 82-ом километре автодороги «Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье».

По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом Racer.

В результате ДТП водитель мототранспорта – 16-летний подросток – от полученных травм скончался на месте.

У предполагаемого виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции на месте освидетельствовали мужчину алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное. Также установлено, что право на управление транспортными средствами мужчина не получал.

В настоящее время в отношении рулевого составлено несколько административных протоколов, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

 

24 май 16:01 | : Происшествия

