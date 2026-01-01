В Архангельске нетрезвый водитель отправил на больничные койки двух человек

25 января в полицию г. Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествие в районе поселка Конвеер.

По предварительным данным, около 14:15 мужчина 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», потерял контроль над управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП два пассажира автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

У предполагаемого виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции на месте освидетельствовали мужчину алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное. Также установлено, что право на управление транспортными средствами мужчина не получал.

В отношении предполагаемого виновника аварии вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами».

Автомобиль помещен на штрафстоянку.