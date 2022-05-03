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В Устьянском районе пьяный водитель авто покалечил человека на скутере

7 августа около 12:20 в полицию Устьянского района поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 22 километре автодороги «Шангалы – Квазеньга – Кизема».

По имеющимся данным, 52-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Chevrolet», потерял контроль над управлением и совершил выезд на встречную полосу, чем создал помеху для скутера «Viva», следовавшего во встречном направлении. После автомобиль съехал в кювет, повредил металлическое ограждение и въехал в постройку на участке.  Водитель мопеда – 52-летний местный житель, применив экстренное торможение, упал на проезжую часть. Обоим водителям оказана медицинская помощь.

Установлено, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении рулевого составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. 

08 август 10:33 | : Происшествия

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