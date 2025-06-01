Под Новодвинском пьяный водитель доездился до ДТП

Вчера около 17:55 в отдел полиции «Приморский» ОМВД России «Новодвинский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 15-ом километре автодороги «Ижма – Лапоминка – Патракеевка».

По предварительным данным, 40-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада», потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир – женщина 1977 года рождения – с травмами госпитализированы.

Установлено, что мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии, право на управление транспортными средствами у него отсутствовало.

В отношении рулевого возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статье 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), а также составлен административный протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.