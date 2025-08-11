Архангелогородец устроил в своей квартире наркопоранжерею и дегустационную

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску в квартире дома по улице Выучейского было обнаружено около 20 наркосодержащих растений, а также емкости с их высушенными частями, лампы, вентиляция, фильтры воды и курительные приспособления. Изъятое было направлено на экспертизу.

Уже установлено, что указанное вещество является марихуаной общей массой порядка 700 граммов. Исследование растений продолжается.

В дальнейшем полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 37-летнего местного жителя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Также решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.



