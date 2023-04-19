Жуткая архангельская мать истязала новорожденного сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу закончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней жительницы Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, обвиняемая после родов с середины ноября 2022 года пребывала на стационарном лечении и наблюдении в медицинском учреждении в областном центре и из личной неприязни к новорожденному сыну наносила тому побои руками. После обнаружения у грудного ребенка ссадин работники учреждения обратились в правоохранительные органы.

Пострадавший мальчик изъят из семьи и находится в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.