Пьющая мать из Онеги превратила жизнь своих детей в кошмар

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летней жительницы Онежского района в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

 Следствием установлено, что с июля 2024 года по июнь 2025 года по месту жительства на территории Онежского района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои руками и ногами двум детям в возрасте 11 и 12 лет.

 Первоначально семью поставили на профилактический учет, когда мальчик в зимнее время года в одежде не по погоде и без обуви сбежал из дома. Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили в полицию. В последующем и дочь рассказала, что мать выпивает и применяет к ним с братом насилие.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 август 08:54 | : Происшествия

