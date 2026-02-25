Наркобаронессе из Северодвинска грозит пожизненное заключение, но есть нюанс

В апреле 2025 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области в лесополосе в районе улицы Севстрой в поселке Цигломень по подозрению в совершении наркопреступления была задержана 44-летняя жительница города Северодвинска. При личном досмотре оперативники обнаружили у нее 30 свертков с неизвестным веществом.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленницы полицейские нашли аналогичное вещество, а также весы и упаковочный материал. 

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, изъятое признано синтетическим наркотиком общей массой порядка четырех килограммов 300 граммов, что является особо крупным размером

По данным следствия злоумышленница приобретала наркотические средства через интернет-магазин, а затем распространяла на территории крупных городов Архангельской области путем оборудования так называемых тайников-закладок. Вознаграждение за «работу» женщина получала в биткоинах. 

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Благодаря кропотливой работе следователя, удалось установить схему, с помощью которой злоумышленница обналичивала полученные противоправным путем денежные средства.

Согласно имеющимся материалам, преступный доход злоумышленница получала в цифровой валюте на «биткоин-кошелек», после чего при помощи посредника конвертировала биткойны в рубли, которые перечислялись на банковскую карту северодвинки и ее дочери.

Таким образом женщина легализовала порядка восьми миллионов рублей, полученных преступным путем. В отношении злоумышленницы было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере). Оба уголовных дела соединены в одно производство. 

Жительнице города Северодвинска грозит пожизненное лишение свободы. Но есть нюанс - согласно 57й статье УК РФ к женщинам в России не применяется пожизненное заключение... максимум 25 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено и с утвержденным заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд.


04 май 16:02

