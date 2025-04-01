Архангелогородка решила разбогатеть с помощью синтетических наркотиков

Сотрудники УНК Управления МВД России по Архангельской области в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали в посёлке Цигломень Архангельска 44-летнюю местную жительницу. Поимка женщины произошла в лесополосе в районе улицы Севстрой, куда она, по предварительным данным, пришла для оборудования закладок с запрещёнными веществами.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемой 30 свёртков с синтетическими наркотическими средствами. Кроме того, в ходе обыска арендуемой злоумышленницей квартиры оперативники обнаружили и изъяли ещё два больших пакета с аналогичными наркотиками, а также весы и фасовочный материал.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, общая масса изъятых запрещённых веществ, которыми оказались синтетический гашиш и мефедрон, составляет порядка трёх килограммов.

По данным оперативников, женщина планировала сбыть всю найденную у неё «синтетику» на территории крупных городов Архангельской области бесконтактным способом, а приобрела она её через теневой интернет-магазин.