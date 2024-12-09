Житель Карелии приехал в Архангельск травить его жителей наркотиками

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску у одного из домов по проспекту Бадигина по подозрению в совершении наркопреступления был задержан 18-летний молодой человек.

Во время личного досмотра у злоумышленника был изъят сверток, внутри которого находились 20 пакетов с неизвестным веществом, общим весом порядка 20 граммов. На квартире, которую арендует молодой человек, стражи порядка нашли еще около 36 граммов аналогичного вещества, весы и упаковочный материал.

В ходе дальнейшей работы на территории округа Варавино-Фактория полицейские обнаружили 6 тайников-закладок, которые уже успел оборудовать задержанный.

Согласно заключения специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более 50 граммов, что является крупным размером.

Установлено, что злоумышленник прибыл в Архангельск из Республики Карелия. В арендованной квартире он занимался расфасовкой запрещенных веществ, которые в дальнейшем сбывал на территории города Архангельска бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.