Беспутная мать из Коряжмы оставила маленькую дочь в опасности

Коряжемский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 33 – летнюю местную жительницу виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

По версии следствия, в мае 2024 года женщина оставила свою малолетнюю дочь, 2023 года рождения в запертой комнате жилого помещения секционного типа, зная, что девочка лишена возможности принять меры к самосохранению по малолетству и в силу своей беспомощности.

Плачущую девочку обнаружили соседи. Ребенок в силу возраста не мог о себе позаботиться, продукты питания отсутствовали, в зоне доступа находились электробытовые приборы (розетки, электрическая плита, электрический чайник, а также столовые приборы (вилки, ножи).

Ребенок был изъят органами опеки и попечительства.

Кроме того, обвиняемая, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, в отсутствие уважительных причин по-прежнему не предприняла мер по погашению образовавшейся задолженности по алиментным платежам.

Женщина вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 месяцев 15 дней принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.