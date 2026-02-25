Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский самокатчик врезался в "Ниву"

Вчера в 17.08 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Касаткиной. 

 По предварительным данным, водитель автомобиля Шевроле Нива при повороте налево совершил столкновение с электросамокатом под управлением 17-летнего молодого человека, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 

 В результате дорожной аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

 По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


03 май 09:39 | : Происшествия

Главные новости


Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая
Воруют ВСЕ. Почему фильм «Дело» не доходит до зрителя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (18)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20