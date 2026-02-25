Архангельский самокатчик врезался в "Ниву"

Вчера в 17.08 произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Ленинградского и улицы Касаткиной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Шевроле Нива при повороте налево совершил столкновение с электросамокатом под управлением 17-летнего молодого человека, который двигался по тротуару и пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожной аварии несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



