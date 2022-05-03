В Архангельской области прошедшая ночь стала «богатой» на ДТП

Сегодня в 02.00 в Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», двигался по улице Ломоносова в направлении улицы Орджоникидзе. При повороте налево на прилегающую территорию дома 75 по улице Ломоносова он не уступил дорогу автомобилю «Лада», следовавшему во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара «Ладу» откинуло на выезжающий с прилегающей территории автомобиль «Фольксваген».
В результате дорожной аварии пострадали 25-летний водитель и пассажиры «Лады»: три девушки 1999-2000 годов рождения и 21-летний молодой человек. Все доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Установлено, что водитель автомобиля «Митсубиси» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в то же время суток в Архангельске на регулируемом перекрестке улицы Урицкого и Набережной Северной Двины произошло столкновение двух иномарок. По предварительным данным, автомобиль «Мазда» под управлением 24-летнего водителя двигался со стороны улицы Розы Люксембург и выполнял поворот налево. Автомобиль такси «Хёндэ», за рулем которого находился 21-летний водитель, следовал прямо во встречном направлении. Оба водителя трезвые.
В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля «Хёндэ» 1998 года рождения. Молодому человеку была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства данных дорожно-транспортных происшествий.