Предприимчивый водитель из Коноши остался без авто и с крупным штрафом

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения приговором Коношского районного суда от 26.02.2026 жителя пос. Коноша по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Он признан виновным в том, что, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), 17.08.2025 вновь осуществлял езду в пос. Коноша на принадлежащем ему автомобиле марки «Chevrolet Cruze», пока не был остановлен сотрудниками ДПС.

В целях противодействия конфискации транспортного средства виновный предоставил суду договор купли-продажи, заключенный вечером 16.08.2025 со своим знакомым, и выдвинул версию о том, что после того, как машина была им продана, он проходил мимо дома покупателя, воспользовался ключами, которые были у него в кармане, сел в автомобиль и поехал, после чего был остановлен сотрудниками полиции.

Отвергая эти доводы суд первой инстанции указал, что несмотря на наличие договора, автомобиль продолжал оставаться в фактическом пользовании виновного, который сел за руль спустя несколько часов после продажи, а впоследствии оплачивал расходы на содержание автомобиля на штраф-стоянке, хранил его у своего дома и давал в пользование своей супруге и знакомому, то есть продолжал реализовывать правомочия собственника.

На этом основании суд в соответствии с позицией государственного обвинителя пришел к выводу о формальном характере заключенной подсудимым сделки, которая фактически не исполнялась и потому была мнимой и не имела юридических последствий, в связи с чем была признана приговором недействительной.

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль конфискован.

Суд проверочной инстанции в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу защитника осужденного о несогласии с конфискацией – без удовлетворения.

