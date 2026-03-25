Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предприимчивый водитель из Коноши остался без авто и с крупным штрафом

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения приговором Коношского районного суда от 26.02.2026 жителя пос. Коноша по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Он признан виновным в том, что, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), 17.08.2025 вновь осуществлял езду в пос. Коноша на принадлежащем ему автомобиле марки «Chevrolet Cruze», пока не был остановлен сотрудниками ДПС.

В целях противодействия конфискации транспортного средства виновный предоставил суду договор купли-продажи, заключенный вечером 16.08.2025 со своим знакомым, и выдвинул версию о том, что после того, как машина была им продана, он проходил мимо дома покупателя, воспользовался ключами, которые были у него в кармане, сел в автомобиль и поехал, после чего был остановлен сотрудниками полиции.

Отвергая эти доводы суд первой инстанции указал, что несмотря на наличие договора, автомобиль продолжал оставаться в фактическом пользовании виновного, который сел за руль спустя несколько часов после продажи, а впоследствии оплачивал расходы на содержание автомобиля на штраф-стоянке, хранил его у своего дома и давал в пользование своей супруге и знакомому, то есть продолжал реализовывать правомочия собственника.

На этом основании суд в соответствии с позицией государственного обвинителя пришел к выводу о формальном характере заключенной подсудимым сделки, которая фактически не исполнялась и потому была мнимой и не имела юридических последствий, в связи с чем была признана приговором недействительной.

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль конфискован. 

Суд проверочной инстанции в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставил приговор без изменений, апелляционную жалобу защитника осужденного о несогласии с конфискацией – без удовлетворения.

(фото с https://auto.ru

29 апрель 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (389)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20