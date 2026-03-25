В Северодвинске осудили мошенника дверями

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 49-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном в том числе с причинением значительного ущерба гражданину (части 1, 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, находясь на территории городов Архангельска и Северодвинска, в том числе через отдел продаж «Галерея дверей», расположенный в г. Северодвинске, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года, заключил с 29 гражданами и юридическим лицом на условиях предоплаты договоры по продажи дверей и комплектующим к ним, при этом не имел намерения выполнять принятые на себя обязательства.

Полученные таким образом в качестве предоплаты денежные средства осужденный похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумме более 1,8 млн рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде…..

Приговор в законную силу не вступил.