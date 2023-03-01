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В Архангельске осужден мошенник из Москвы

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее судимого 39-летнего жителя               г. Москвы виновным в совершении трех преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. (ч. 2 ст. 159 – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, ч. 3 ст. 159 – мошенничество в крупном размере и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 – покушение на мошенничество в крупном размере).

Установлено, что подсудимый, находясь в городе Архангельске, путем обмана и злоупотребления доверием предложил потерпевшим приобрести уголь, пиломатериалы и объект недвижимости, заведомо не имея намерения и возможности исполнить обязательства по поставке и предоставлению указанных товаров и объекта. 

Получив от потерпевших денежные средства в размере  свыше 800 тыс. рублей, похитил их, распорядившись по своему усмотрению.

Преступления совершены в период с 2016 по 2018 годы. 

В судебном заседании подсудимый вину признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

(на фото: памятник О. Бендеру)

15 март 09:00 | : Происшествия

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