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В Северодвинске матерый вор получил 2 года колонии строгого режима

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя города виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), а также двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража  с причинением значительного ущерба).

Установлено, что обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы, в ночь с 11 на 12 августа 2022 года похитил у своих знакомых имущество, в том числе велосипед, на котором скрылся с места совершения преступления, причинив им ущерб на общую сумму 4800 рублей.

Он же, в утреннее время 01 октября 2022 года, зашел в помещение салона красоты в г. Северодвинске, где убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, проследовал в подсобное помещение и похитил оттуда три дамские сумочки с находящимися в них денежными средствами, после чего скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Далее, обвиняемый вечером 12 октября 2022 года, используя заранее приготовленный для совершения хищения крючок из проволоки, через зазор между створками витрины ювелирного магазина похитил золотую цепочку с кулоном с бриллиантами общей стоимостью 15 066 рублей, которые в дальнейшем продал.

Приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

10 май 09:14 | : Происшествия

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