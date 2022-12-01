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Юнец из Коряжмы по-взрослому обокрал свою бабушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

По версии следствия, 9 ноября 2022 года несовершеннолетний подозреваемый, находясь в гостях у бабушки в городе Коряжме, взял без разрешения ее мобильный телефон, извлек сим-карту, после чего установил ее в свой телефон и перевел с чужого счета на банковскую карту знакомого 13280 рублей, причинив пенсионерке значительный материальный ущерб. 

Подозреваемый признал свою вину, его мама возместила причиненный родственнице ущерб, также он  пояснил следователю, что денежные средства потратил на возврат долга. 

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. 

28 декабрь 08:55 | : Происшествия

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