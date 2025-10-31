Пацаненок из Плесецка украл деньги со счета друга своей матери

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя посёлка Плесецк, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета).

По версии следствия, в декабре 2025 года по месту жительства в поселке Плесецк несовершеннолетний подозреваемый, подслушав информацию о пин-коде, взял банковскую карту знакомого матери и путем нескольких операций снял с его банковского счета более 437 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления против собственности.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.