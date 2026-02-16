Пенсионерка из Поморья перевела более 3 млн черт знает кому

Пенсионерка, проживающая в Архангельской области, в сети Интернет увидела рекламу о дополнительном заработке и зарегистрировалась на платформе.

Так, в период с 11.02.2026 по 19.03.2026 с ней связался аналитик данной биржи и предложил свои услуги для «правильного» вложения средств и увеличения выгоды, путем проведения торговых операций.

Поверив неизвестному, местная жительница перевела денежные средства на общую сумму в размере 3 349 000 рублей через интернет-кошелек. После того, как никаких выплат на ее счет не поступило поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Помните, реклама легкого заработка – явный признак мошенничества. Основные маркеры обмана: требование предоплаты, залога или оформления банковских карт, работа без договора, необходимость передать личные данные, а также высокая доходность без рисков.

Если Вы увидели такую рекламу в сети Интернет не переходите по ссылкам и не регистрируйтесь на таких платформах.

