В Онеге здоровье рабочего пострадало при разгерметизации газового баллона

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда, которым бывший директор муниципального предприятия «Горводоканал» Евгений Чечерин признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как установлено судом, с марта 2023 года по декабрь 2024 года виновный в целях личного обогащения получил от двух местных предпринимателей лично и через посредников взятки на общую сумму более 5,2 млн рублей за заключение возглавляемым им предприятием с этими предпринимателями договоров на выполнение работ по перекладке магистрального водопровода, прокладке наружной водопроводной и канализационной сети, выгрузке песчано-гравийной смеси, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по договорам.

С мая 2023 года по декабрь 2024 года он через посредника получил взятку в сумме более 2,8 млн рублей от управляющего заводом, осуществляющим поставку химических реагентов, за заключение на системной основе между предприятием «Горводоканал» и заводом договоров поставки, а также за последующую беспрепятственную приемку и своевременную оплату поставляемых реагентов.

Также с июня 2022 года по декабрь 2024 года осужденный получил от предпринимателя взятку в сумме более 2 млн рублей за заключение между предприятием и предпринимателем на системной основе договоров на оказание услуг по взысканию с должников задолженности за предоставляемые муниципальным предприятием жилищно-коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению.

За содеянное виновному назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения договоров, на 6 лет.

Кроме того, суд конфисковал имущество осужденного – автомобиль и денежные средства на сумму более 200 тыс. руб., а также взыскал более 10 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений.

Суд апелляционной инстанции привел в соответствие с законодательством приговор суда, незначительно снизив назначенное осужденному наказание, при этом оставив доводы апелляционной жалобы защитника о необходимости отмены приговора в части назначенного дополнительного наказания без удовлетворения.