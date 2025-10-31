Дело директора котласского Горводоканала Чечерина передано в суд

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий города Котласа, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в период с 2023 по 2024 годы в целях личного обогащения получил от двух местных предпринимателей лично и через посредников взятки на общую сумму более 5 200 000 рублей за заключение возглавляемым им муниципальным предприятием договоров с этими предпринимателями, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по договорам.

Также в этот период в целях личного обогащения, он через посредника получил взятку в общей сумме более 2 800 000 рублей от руководителя коммерческой организации, осуществляющей поставку химических реагентов за заключение договоров на системной основе, а также за последующую беспрепятственную приемку и своевременную оплату.

Он же, в период с 2022 по 2024 годы в целях личного обогащения за заключение предприятием на системной основе договоров с предпринимателем на работы по взысканию задолженности за оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению получил от предпринимателя взятку в виде денег в общей сумме более 2 000 000 рублей.

Обвиняемый вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.