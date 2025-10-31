Вверх
Дело директора котласского Горводоканала Чечерина передано в суд

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий города Котласа, обвиняемого в совершении  четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).  

По версии следствия обвиняемый в период с  2023 по 2024 годы в целях личного обогащения получил от двух местных предпринимателей лично и через посредников взятки на общую сумму более 5 200 000 рублей за заключение возглавляемым им муниципальным предприятием  договоров с этими предпринимателями, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по  договорам.

Также в этот период в целях личного обогащения, он через посредника  получил взятку в  общей сумме более 2 800 000 рублей от руководителя коммерческой организации, осуществляющей поставку химических реагентов   за заключение договоров на системной основе, а также за последующую беспрепятственную приемку и своевременную оплату.

Он же, в период с 2022 по 2024 годы в целях личного обогащения за заключение предприятием на системной основе договоров с предпринимателем на работы по взысканию  задолженности за оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению получил от предпринимателя взятку в виде денег в  общей сумме более 2 000 000 рублей. 

Обвиняемый вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

