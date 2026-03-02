Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске пресечена афера с квартирой женщины-инвалида

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению троих жителей областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), установлена причастность двух из них, а также трех иных лиц еще к одному эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение).

 По версии следствия, в период с мая по июнь 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, подыскали одиноко проживающую женщину-инвалида и убедили ее продать, якобы на выгодных для нее условиях, квартиру в областном центре. При этом с участием двух риелторов, состоящих с ними в преступном сговоре, оформили фиктивную сделку купли-продажи квартиры на подставное лицо. Обвиняемые обманным путем убедили потерпевшую подписать документы о якобы получении ей денежных средств за квартиру, которые она фактически не получала. Затем женщину отвезли в арендованную на два месяца комнату, лишив ее таким образом квартиры и денег.

 Уголовное дело по данному факту расследовалось органами внутренних дел, однако было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. После передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета России, следователем регионального следственного управления проделана значительная работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и лиц к нему причастных. Так им запрошены и детально  изучены документы по сделкам купли-продажи квартиры, налажен психологический контакт с риелтором. Грамотно выстроенная работа со свидетелями, подкреплённая собранными доказательствами, позволила установить всех участников мошеннической схемы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Часть из фигурантов дала признательные показания, изобличив инициаторов противоправных действий.

 Потерпевшая пыталась обжаловать незаконную сделку в судебном порядке, однако обвиняемые представили в суд фиктивные доказательства, якобы подтверждающие правомерность сделки. После изобличения виновных в противоправных действиях они были вынуждены вернуть потерпевшей право собственности на квартиру, заключив с ней мировое соглашение. Брат потерпевшей обратился в региональное следственное управление СК России с благодарностью за восстановление ее нарушенных прав.

 Активные участники преступной схемы содержатся под стражей. Следствием продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

31 март 18:28

Главные новости


Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20