В Архангельске пресечена афера с квартирой женщины-инвалида

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению троих жителей областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), установлена причастность двух из них, а также трех иных лиц еще к одному эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, в период с мая по июнь 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, подыскали одиноко проживающую женщину-инвалида и убедили ее продать, якобы на выгодных для нее условиях, квартиру в областном центре. При этом с участием двух риелторов, состоящих с ними в преступном сговоре, оформили фиктивную сделку купли-продажи квартиры на подставное лицо. Обвиняемые обманным путем убедили потерпевшую подписать документы о якобы получении ей денежных средств за квартиру, которые она фактически не получала. Затем женщину отвезли в арендованную на два месяца комнату, лишив ее таким образом квартиры и денег.

Уголовное дело по данному факту расследовалось органами внутренних дел, однако было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. После передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета России, следователем регионального следственного управления проделана значительная работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и лиц к нему причастных. Так им запрошены и детально изучены документы по сделкам купли-продажи квартиры, налажен психологический контакт с риелтором. Грамотно выстроенная работа со свидетелями, подкреплённая собранными доказательствами, позволила установить всех участников мошеннической схемы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Часть из фигурантов дала признательные показания, изобличив инициаторов противоправных действий.

Потерпевшая пыталась обжаловать незаконную сделку в судебном порядке, однако обвиняемые представили в суд фиктивные доказательства, якобы подтверждающие правомерность сделки. После изобличения виновных в противоправных действиях они были вынуждены вернуть потерпевшей право собственности на квартиру, заключив с ней мировое соглашение. Брат потерпевшей обратился в региональное следственное управление СК России с благодарностью за восстановление ее нарушенных прав.

Активные участники преступной схемы содержатся под стражей. Следствием продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.