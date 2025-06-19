Вверх
В Архангельске будут судить содержательниц игорного шалмана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с мая 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием персональных компьютеров и сети Интернет в арендованной квартире, расположенной в жилом доме по улице Мещерского в городе Архангельске.  За указанный период времени они извлекли доход на общую сумму более 7 млн рублей.

Одна из обвиняемых признала свою вину.  В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на транспортное средство второй обвиняемой.

Благодаря совместной работе сотрудников регионального следственного управления СКР и ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску их противозаконная деятельность пресечена. 

         Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

15 август 11:16 | : Происшествия

