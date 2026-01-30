В Архангельске подонки распылили перцовый баллончик в лицо беременной

Прокуратура г. Архангельска на основании обращения жительницы областного центра провела проверку исполнения законодательства об административных правонарушениях.

Установлено, что в мае 2024 года заявительница, находясь в состоянии беременности, подверглась насильственным действиям со стороны двух местных жителей, распыливших ей в лицо газ перцового баллончика.

Постановлением должностного лица отдела полиции производство по делу об административном правонарушении по указанному факту было прекращено.

Изучение материалов проверки показало, что в действиях нарушителей имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ (совершение насильственных действий, причинивших физическую боль), поэтому принятое процессуальное решение опротестовано прокуратурой.

Требования прокурора удовлетворены, постановление о прекращении производства по делу отменено, дело направлено на рассмотрение в суд.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского судебного района г. Архангельска виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждому.