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Инспекторы ГИБДД из Коряжмы поменяли местами пьяного водителя и пассажира

Прокуратура г. Коряжмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших инспекторов ДПС ГИБДД МО МВД России «Котласский», обвиняемых по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 303 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).

Установлено, что 14.07.2023 в дневное время инспекторы остановили автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы согласились на предложение водителя и оформили административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ на пассажира остановленного автомобиля, который так же находился в состоянии алкогольного опьянения, но автомобилем не управлял.

Сфальсифицированный материал об административном правонарушении в отношении пассажира направлен мировому судье для рассмотрения по существу, однако производство по делу судом прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. При этом водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, своевременно освидетельствован не был и административной ответственности избежал.

Преступления, инкриминируемые обвиняемым, относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести, за совершение которых Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

После вручения обвинительных заключений обвиняемым уголовное дело будет направлено в Коряжемский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://novochvedomosti.ru) 

31 январь 09:01 | : Происшествия

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