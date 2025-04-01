В Новодвинске изобличен подпольный ростовщик

Прокуратурой г. Новодвинска провела проверку исполнения законодательства о потребительском кредитовании.

Установлено, что индивидуальный предприниматель сведения о котором не внесены в государственный реестр ломбардов, заключая с физическими лицами договоры хранения ювелирных украшений, фактически оказывает услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества в ломбарде.

Изучение содержания и существа договоров хранения ювелирных изделий, заключаемых индивидуальным предпринимателем с гражданами, показало, что данные договоры по существу являются договорами займа, форма которых адаптирована для маскировки ломбардной деятельности и содержит основные положения залогового билета, что квалифицирует возникшие между сторонами правоотношения как выдача краткосрочных займов, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

Поскольку ранее данное лицо привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, связанного с незаконным осуществлением деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

Постановлением Новодвинского городского суда Архангельской области виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.