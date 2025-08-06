Вверх
В Архангельской области чиновника наказали штрафом за нерасторопность

Прокуратура Мезенского района провела проверку исполнения законодательства при рассмотрении обращений граждан.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства должностным лицом органа местного самоуправления своевременное рассмотрение обращения гражданина, поступившего посредством портала ГИС ЖКХ, не обеспечено. 

По данному факту прокурором в отношении должностного лица органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей судебного участка № 2 Лешуконского судебного района Архангельской области с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

