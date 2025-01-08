Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В администрацию Онежского округа на руководящую должность взяли сомнительное лицо

Онежской межрайонной прокуратурой в ходе надзора за исполнением трудового законодательства на муниципальных предприятиях установлено, что администрацией МО «Онежский муниципальный район» (в настоящее время округ) на руководящую должность муниципального предприятия было назначено лицо, ранее дисквалифицированное на основании решения суда. 

Постановление прокурора о привлечении лица к ответственности по                        ч. 1 ст. 14.23 КоАП РФ направлено в Арбитражный суд Архангельской области. Суд согласился с постановлением прокурора и привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

В ходе прокурорской проверки руководитель предприятия был отстранен от должности на период срока действия дисквалификации.

10 февраль 16:13 | : Скандалы

Главные новости


Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Хаш как песня

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20