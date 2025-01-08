В администрацию Онежского округа на руководящую должность взяли сомнительное лицо

Онежской межрайонной прокуратурой в ходе надзора за исполнением трудового законодательства на муниципальных предприятиях установлено, что администрацией МО «Онежский муниципальный район» (в настоящее время округ) на руководящую должность муниципального предприятия было назначено лицо, ранее дисквалифицированное на основании решения суда.

Постановление прокурора о привлечении лица к ответственности по ч. 1 ст. 14.23 КоАП РФ направлено в Арбитражный суд Архангельской области. Суд согласился с постановлением прокурора и привлек должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

В ходе прокурорской проверки руководитель предприятия был отстранен от должности на период срока действия дисквалификации.