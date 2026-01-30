В Плесецке разборка между слесарями закончмлась уголовным делом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю поселка Плесецк. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что осужденный 3 июля 2024 года в поселке Плесецк на территории коммерческой организации, в которой выполнял функции водителя, из хулиганских побуждений, используя в качестве малозначительного повода высказывание слесаря о его причастности к поломке служебного автомобиля, ударил того рукой по голове. В результате его действий пострадавшему причинена травма лица, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести. 2 сентября 2024 года осужденный снова применил физическую силу к потерпевшему, который отказался забирать из правоохранительных органов ранее написанное заявление о привлечении того к ответственности, причинив пострадавшему аналогичное телесное повреждение.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Также с него взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

