В Архангельске драка одноклассников привела одного из них на скамью подсудимых

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что 12 апреля 2023 года вечером несовершеннолетний осужденный на улице П. Галушина в городе Архангельске на почве личной неприязни к ровеснику нанес тому множественные удары металлической перекладиной по голове, телу и конечностям, причинив черепно-лицевую травму, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Приговором Ломоносовского районного суда ему назначено наказание в виде обязательных работ. Также суд взыскал с него денежные средства в счет компенсации вреда в пользу потерпевшей стороны.  Приговор суда не вступил в законную силу.

31 октябрь 11:54

Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы
С новым Моревым, Архангельск!

