Торговец дровами из Архангельской области попался на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

 По версии следствия, руководитель коммерческой организации, предоставляющей услуги по продаже древесного топлива, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обратился в региональное профильное министерство с заявлениями о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение понесенных расходов.  При этом в 2023 - 2025 годах он предоставил подложные документы, умышленно увеличив количество граждан, получивших топливо. В результате реализованной мошеннической схемы предприниматель необоснованно получил из бюджета региона более 1, 7 миллионов рублей. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного бюджету ущерба. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

 Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР. 

25 март 08:57

