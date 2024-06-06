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Частный фермер из Плесецкого округа решил навариться на госсубсидиях и обломался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Плесецого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

 По версии следствия, индивидуальный предприниматель, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, заключил соглашение с Правительством Архангельской области о предоставлении ему денежной субсидии для реализации проекта культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. В июле текущего года подозреваемый предоставил документы в региональное Министерство агропромышленного комплекса для выплаты субсидии из средств федерального бюджета в размере более 13 млн рублей, зная, что культуртехнические работы на земельных участках хозяйства не производил, затрат не нес и права на получение субсидии не имел. Реализовать преступный умысел на хищение государственной субсидии в особо крупном размере подозреваемый не смог, так как его преступный умысел выявлен и пресечен сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. 

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

12 август 09:47 | : Происшествия

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