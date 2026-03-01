Два жителя Поморья не могли пройти мимо незакрытого автомобиля

В отделение полиции «Верхнетоемское» межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» обратились два жителя села Верхняя Тойма. Проснувшись утром, они обнаружили, что их автомобили, припаркованные на дороге около дома, повреждены. Вероятно, причиной стало дорожно-транспортное происшествие, виновник которого скрылся.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В ходе работы стражи порядка обнаружили автомобиль «Нива», припаркованный у одного из домов на улице Гайдара, имевший характерные для ДТП повреждения. Владелец машины сообщил, что уже несколько дней не пользовался транспортным средством и не может объяснить наличие вмятин.

Спустя несколько часов подозреваемый в совершении противоправных был установлен и задержан. Им оказался 31-летний сосед владельца «Нивы». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

По имеющимся данным, в ночное время злоумышленник проходил мимо автомобиля соседа. Дернул ручку двери – машина оказалась не закрытой. Сев в салон, мужчина обнаружил на пассажирском сиденье ключи от замка зажигания. Подозреваемый завел транспортное средство, проехал около 100 метров и, не справившись с управлением, задел припаркованные на дороге автомобили. Испугавшись ответственности, он скрылся с места ДТП, а спустя несколько часов вернул «Ниву» к дому владельца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Злоумышленник также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, и за оставление места ДТП.

В порядке гражданского судопроизводства мужчине предстоит возместить причиненный потерпевшим в результате дорожно-транспортного происшествия ущерб.



