Котласские полицейские раскрыли тайну брошенного после ДТП автомобиля

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Вычегодский. Виновник аварии, передвигавшийся на автомобиле «Лада», с места происшествия скрылся.

Вскоре машина нарушителя была обнаружена сотрудниками Госавтоинспекции у одного из домов по улице Писаревка. Оказалось, что здесь живет владелец машины, однако мужчина все это время находился дома и не знал, что его транспортное средство кто-то брал.

В ходе работы подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался 38-летний местный житель. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

По имеющейся информации, накануне вечером потерпевший распивал спиртное в гостях у злоумышленника, а уходя домой, забыл у него рюкзак.

Обнаружив чужую вещь, подозреваемый осмотрел ее и забрал ключи от автомобиля. Затем, дойдя до дома гостя, он открыл его машину и завел мотор. Катаясь по поселку, мужчина совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Поврежденную «Ладу» он вернул к дому владельца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, а также за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

